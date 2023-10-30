Из-за беспорядков в аэропорту Дагестана пострадали 20 человек

Более 20 человек пострадали из-за беспорядков в аэропорту в Дагестане

Источник: Минздрав Дагестана, Telegram Baza

Детали: Из них 10 были госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.

Реклама:

Еще более 10 человек с легкими травмами обратились за медицинской помощью амбулаторно, добавило ведомство.

Сейчас борт Дубай-Махачкала отбуксировали, пассажиров разместили в гостинице.

ВИДЕО ДНЯ

Все участники беспорядков покинули территорию аэропорта Махачкалы.

Напомним, в Махачкале (РФ) в воскресенье участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива, ища евреев. Аэропорт закрыт.