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Из-за беспорядков в аэропорту Дагестана пострадали 20 человек

Алена ИвашкивПонедельник, 30 октября 2023, 00:42
Из-за беспорядков в аэропорту Дагестана пострадали 20 человек
Аэропорт Дагестана, фото riadagestan

Более 20 человек пострадали из-за беспорядков в аэропорту в Дагестане

Источник: Минздрав Дагестана, Telegram Baza

Детали: Из них 10 были госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.

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Еще более 10 человек с легкими травмами обратились за медицинской помощью амбулаторно, добавило ведомство.

Сейчас борт Дубай-Махачкала отбуксировали, пассажиров разместили в гостинице.

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Все участники беспорядков покинули территорию аэропорта Махачкалы.

Напомним, в Махачкале (РФ) в воскресенье участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива, ища евреев. Аэропорт закрыт.

Темы: РосcияИзраильавиа
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