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У росіян вкрали єнота, якого раніше вони вкрали у Херсонському зоопарку

Олена ІвашківПонеділок, 30 жовтня 2023, 05:31
У росіян вкрали єнота, якого раніше вони вкрали у Херсонському зоопарку
Фото ілюстраційне pixabay

Російський військовий блогер, пов’язаний з повітряно-десантними військами, повідомив, що був змушений закрити свій Telegram-канал "Єнот з Херсона" через те, що хтось вкрав єнота.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW), Telegram "Єнот з Херсона"

Деталі: За словами російського блогера, він використовував єнота, якого назвали "Херсі", як талісман, щоб отримати популярність і збирати гроші для російських військ.

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На єноті заробили понад 20 мільйонів рублів ($212 000) для російських військ впродовж року.

На думку аналітиків ISW, Міністерство оборони Росії дедалі частіше цензурує російських військових блогерів, тому цілком можливо, що цей блогер також попав під цензуру.

Сам окупант стверджував, що "зрадники" викрали єнота та покинули окуповану Україну. Він припустив, що міг особисто знати тих, хто забрав тварину.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, єнот отримав популярність, коли російські війська викрали його із зоопарку під час відходу із правого берега Херсонської області в листопаді 2022 року.

Теми: Херсонокупація
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