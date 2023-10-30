У россиян украли енота, которого ранее они украли в Херсонском зоопарке

Российский военный блогер, связанный с воздушно-десантными войсками, сообщил, что был вынужден закрыть свой Telegram-канал "Енот из Херсона" из-за того, что кто-то украл енота.

Источник: Институт изучения войны (ISW), Telegram "Енот из Херсона"

Детали: По словам российского блогера, он использовал енота, которого назвали "Херси", как талисман, чтобы получить популярность и собирать деньги для российских войск.

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По словам блогера, он заработал более 20 миллионов рублей ($212 000) для российских войск в течение года.

По мнению аналитиков ISW, Министерство обороны России все чаще цензурирует российских военных блогеров, поэтому вполне возможно, что этот блогер также попал под цензуру.

Сам оккупант утверждал, что "предатели" похитили енота и покинули оккупированную Украину. Он предположил, что мог лично знать тех, кто забрал животное.

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Напомним, енот получил известность, когда российские войска похитили его из зоопарка во время отхода с правого берега Херсонской области в ноябре 2022 года.