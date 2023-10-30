У Херсоні цієї ночі через ворожий обстріл загинула жінка
Понеділок, 30 жовтня 2023, 06:26
У ніч на понеділок близько опівночі армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини обстріляла Центральний район міста Херсон: пошкоджені багатоповерхівки, загинула жінка.
Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram
Деталі: Одна з квартир внаслідок влучання загорілася. Там загинула 85-річна жінка. Інша постраждала з опіками та отруєнням продуктами горіння доправлена до лікарні.
Реклама:
Ще двоє поранених, чоловік 68 років та жінка 36 років, ушпиталені у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, 29 жовтня російські війська завдали артилерійського удару по Новобериславу, важко постраждав чоловік, пізніше він помер.