У Херсоні цієї ночі через ворожий обстріл загинула жінка

У ніч на понеділок близько опівночі армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини обстріляла Центральний район міста Херсон: пошкоджені багатоповерхівки, загинула жінка.

Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram

Деталі: Одна з квартир внаслідок влучання загорілася. Там загинула 85-річна жінка. Інша постраждала з опіками та отруєнням продуктами горіння доправлена до лікарні.

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Ще двоє поранених, чоловік 68 років та жінка 36 років, ушпиталені у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, 29 жовтня російські війська завдали артилерійського удару по Новобериславу, важко постраждав чоловік, пізніше він помер.