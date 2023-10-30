В Херсоне этой ночью из-за вражеского обстрела погибла женщина

В ночь на понедельник около полуночи армия РФ с временно оккупированного левого берега Херсонщины обстреляла Центральный район города Херсон: повреждены многоэтажки, погибла женщина.

Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram

Детали: Одна из квартир в результате попадания загорелась. Там погибла 85-летняя женщина. Другая пострадавшая с ожогами и отравлением продуктами горения доставлена в больницу.

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Еще двое раненых, мужчина 68 лет и женщина 36 лет, госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Напомним, 29 октября российские войска нанесли артиллерийский удар по Новобериславу, тяжело пострадал мужчина, позже он умер.