Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У російському Іжевську сталася масштабна пожежа − гасили 7 годин

Ірина БалачукПонеділок, 30 жовтня 2023, 07:36
У російському Іжевську сталася масштабна пожежа − гасили 7 годин
Фото МНС РФ

Масштабна пожежа на складах сталася в російському місті Іжевську 29 жовтня, вогонь гасили кілька годин.

Джерело: МНС РФ у Telegram

Дослівно МНС: "В Іжевську співробітники МНС Росії гасять велику пожежу. Горить складська будівля, за попередньою інформацією, на площі 3 800 квадратних метрів". 

Реклама:
 
Фото МНС РФ

Деталі: Що було на цих складах, не повідомляють. Вогонь гасили понад 7 годин. 

 
фото МНС РФ

У МНС РФ зазначили, що причини та обставини події ще встановлюють.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Росіяпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Новий рік в СІЗО: Дубінському обрали запобіжний захід

фото, відеоЦАХАЛ оприлюднив докази того, що бойовики ХАМАСУ зберігали зброю в дитячій лікарні 

Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW

Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні

Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС "втратив контроль над Газою"

Польські перевізники відмовились розблокувати кордон після переговорів з Україною

Усі новини...
Росія
Реєстр шкоди, завданої РФ: Україна визначилася з кандидатурами до ради організації
МЗС України про погроми в Махачкалі: пропаганда виплекала антисемітизм у росіянах
Саакашвілі: Група російських диверсантів намагається захопити владу в Грузії
Останні новини
09:25
відеоНа Херсонщині 3 загиблих і 15 постраждалих за добу, на Донеччині – 3 цивільних поранені 
09:25
У Нідерландах та Бельгії проходять масштабні військові навчання
09:10
Брати Яковлеви – двійнята-снайпери. Це їхня історія про націоналістичну юність та дорослішання на війні
09:06
У Києві перекрили рух електрички між Почайною і Святошином: зійшов вантажний вагон
08:30
Голова Євроради починає консультації з лідерами ЄС про стратегію на наступні роки
08:13
Сили оборони України ліквідували 920 російських солдатів, 8 танків і 7 ББМ – Генштаб
07:52
відео Новий рік в СІЗО: Дубінському обрали запобіжний захід
07:44
Росіяни атакували 9 "Шахедами" і 2 ракетами, 7 дронів збили − Повітряні сили
07:30
ЗСУ відбивають атаки росіян на 7 напрямках − Генштаб
07:24
Блінкен і Єрмак зустрілися у Вашингтоні
Усі новини...
Реклама: