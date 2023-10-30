У російському Іжевську сталася масштабна пожежа − гасили 7 годин
Понеділок, 30 жовтня 2023, 07:36
Масштабна пожежа на складах сталася в російському місті Іжевську 29 жовтня, вогонь гасили кілька годин.
Джерело: МНС РФ у Telegram
Дослівно МНС: "В Іжевську співробітники МНС Росії гасять велику пожежу. Горить складська будівля, за попередньою інформацією, на площі 3 800 квадратних метрів".
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Деталі: Що було на цих складах, не повідомляють. Вогонь гасили понад 7 годин.
У МНС РФ зазначили, що причини та обставини події ще встановлюють.
Передісторія:
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