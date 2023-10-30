У російському Іжевську сталася масштабна пожежа − гасили 7 годин

Масштабна пожежа на складах сталася в російському місті Іжевську 29 жовтня, вогонь гасили кілька годин.

Джерело: МНС РФ у Telegram

Дослівно МНС: "В Іжевську співробітники МНС Росії гасять велику пожежу. Горить складська будівля, за попередньою інформацією, на площі 3 800 квадратних метрів".

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Фото МНС РФ

Деталі: Що було на цих складах, не повідомляють. Вогонь гасили понад 7 годин.

фото МНС РФ

У МНС РФ зазначили, що причини та обставини події ще встановлюють.

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