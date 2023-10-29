У російській Республіці Комі горять резервуари з нафтою

В Усинському районі Республіки Комі (РФ) у неділю загорілися резервуари з нафтою.

Джерело: російське агентство ТАСС

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Деталі: Спочатку компанія "Лукойл-Комі" повідомила, що в районі селища Верхньоколвинськ Республіки Комі сталося загоряння резервуара. Причиною пожежі стало начебто порушення правил техніки безпеки підрядником.

За попередніми даними, загинув один і постраждали двоє співробітників компанії.

Резервуар був порожній, проводили його очищення, і, можливо, здетонували залишкові гази, заявила міністерка природних ресурсів і охорони довкілля регіону Катерина Киселевич.

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Пізніше Киселевич повідомила, що вогонь із резервуара в Комі перекинувся на сусідній, заповнений нафтою.

Дослівно Киселевич: "Ситуація ускладнилася... Перша ємність розвалилася, її гасять, другий резервуар заповнений нафтою на висоту від п'яти-семи метрів. Нафтопровід знаходиться під землею, загрози немає. Поруч розташовані резервуари наповнені водою".

Більше деталей: Пресслужба Головного управління МНС РФ у регіоні повідомила, що площа загоряння резервуарів із нафтою в Усинському районі Республіки Комі становить 360 кв. метрів.

Загалом на місці працюють понад 80 фахівців і 25 одиниць техніки. Також на пожежі задіяно пінопідйомник.

Що передувало: Вранці 29 жовтня російський канал Telegram Baza повідомив, що Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії атакував безпілотник. Зазначалось, що після вибуху на території заводу спалахнула пожежа.

За даними співрозмовників УП, Афіпський нафтопереробний завод атакували два безпілотники Служби безпеки України.