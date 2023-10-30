В российском Ижевске произошел масштабный пожар − тушили 7 часов
Понедельник, 30 октября 2023, 07:36
Масштабный пожар на складах произошел в российском городе Ижевске 29 октября, огонь тушили несколько часов.
Источник: МЧС РФ в Telegram
Дословно МЧС: "В Ижевске сотрудники МЧС России тушат крупный пожар. Горит складское здание, по предварительной информации, на площади 3 800 квадратных метров".
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Детали: Что было на этих складах, не сообщается. Огонь тушили более 7 часов.
В МЧС РФ отметили, что причины и обстоятельства происшествия еще устанавливают.
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