В российском Ижевске произошел масштабный пожар − тушили 7 часов

Масштабный пожар на складах произошел в российском городе Ижевске 29 октября, огонь тушили несколько часов.

Источник: МЧС РФ в Telegram

Дословно МЧС: "В Ижевске сотрудники МЧС России тушат крупный пожар. Горит складское здание, по предварительной информации, на площади 3 800 квадратных метров".

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фото МЧС РФ

Детали: Что было на этих складах, не сообщается. Огонь тушили более 7 часов.

фото МЧС РФ

В МЧС РФ отметили, что причины и обстоятельства происшествия еще устанавливают.

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