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Мінцифри хоче запустити "смарт-мобілізацію"

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 жовтня 2023, 12:29
Мінцифри хоче запустити смарт-мобілізацію
Михайло Федоров. ФОТО: АНТОН ФІЛОНЕНКО, МІНЦИФРИ

Міністерство цифрової трансформації працює над пілотним проєктом "смарт-мобілізації", планують почати з операторів дронів.

Джерело: віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю "РБК-Україна"

Пряма мова: "Ми хочемо запустити так звану "смарт-мобілізацію", коли людина самостійно обирає – це навіть не про мобілізацію, людина сама собі обирає – спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися, і не під примусом, а самостійно. Тобто людина вирішила, що вона хоче служити в Збройних силах України.

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Ми будемо запускати пілот на операторів дронів, і ця людина обирає, що вона хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, всі посади будуть. Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов'язання, які в тебе є ризики, як ти будеш навчатися.

І найголовніше, що якщо ти залишиш заявку і пройдеш рекрутерів і тести, ти проходиш навчання, ти точно потрапляєш в роту ударних дронів і ти точно потрапляєш на ту посаду, на яку ти мобілізував себе. Це дуже важливо для комунікації між державою і українцями про справедливість, про чесність і про дотримання правил.

І коли це вдасться зробити, ми побачимо, скільки людей будуть мобілізовуватися самостійно, як вони будуть проходити відбір, і як вони після цього будуть служити, і яка буде якість їхньої служби, наскільки вони будуть замотивовані і ефективно все це робити. Це може бути першим пілотом, першим кроком, для того, щоб запустити подібну умовну "смарт-мобілізацію".

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Тому що є люди, які, можливо, хочуть бути штурмовиками або займати інші посади. Але вони хочуть розуміти: мною керує фахова людина, коли я буду в окопі, наді мною буде дрон, поруч буде броньована техніка, мій керівник буде дбати про моє життя і в нього точна якісна ситуаційна обізнаність, для нього моє життя – це найголовніше і він буде про нього дбати, і в мене буде довіра до цього керівника".

Деталі: На думку Федорова, призапуску цією програми людині, яка має бажання мобілізуватися, не потрібно буде йти в військомат. Людина проходитиме онлайн-тест, йтиме до рекрутера, який пояснить ще раз, де ця людина може служити.

Після цього, якщо доброволець, що мобілізовується, підходить за характеристиками, проходить професійне навчання з фаховими експертами з поля бою, а після цього потраплятиме на поле бою.

За словами віцепрем'єра, тоді буде інша якість мотивації.

"Але це гіпотеза. І нам потрібно її протестувати. Ми будемо робити такий пілот. Я сподіваюся, що ми вирішимо всі нормативно-правові проблеми, які є, подолаємо бар'єри і зможемо побудувати такий новий шлях і відтестувати, наскільки це працює ефективно", – додав Федоров.

Теми: мобілізаціяМінцифри
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