Минцифры хочет запустить "смарт-мобилизацию"

Министерство цифровой трансформации работает над пилотным проектом "смарт-мобилизации", планируют начать с операторов дронов..

Источник: вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь: "Мы хотим запустить так называемую "смарт-мобилизацию", когда человек самостоятельно выбирает - это даже не о мобилизации, человек сам себе выбирает - специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не под принуждением, а самостоятельно. То есть человек решил, что он хочет служить в Вооруженных силах Украины.

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Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов, или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя есть риски, как ты будешь учиться.

И самое главное, что если ты оставишь заявку и пройдешь рекрутеров и тесты, ты проходишь обучение, ты точно попадаешь в роту ударных дронов и ты точно попадаешь на ту должность, на которую ты мобилизовал себя. Это очень важно для коммуникации между государством и украинцами о справедливости, о честности и о соблюдении правил.

И когда это удастся сделать, мы увидим, сколько людей будут мобилизоваться самостоятельно, как они будут проходить отбор, и как они после этого будут служить, и какое будет качество их службы, насколько они будут замотивированы и эффективно все это делать. Это может быть первым пилотом, первым шагом, для того, чтобы запустить подобную условную "смарт-мобилизацию".

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Потому что есть люди, которые, возможно, хотят быть штурмовиками или занимать другие должности. Но они хотят понимать: мной руководит профессиональный человек, когда я буду в окопе, надо мной будет дрон, рядом будет бронированная техника, мой руководитель будет заботиться о моей жизни и у него точная качественная ситуационная осведомленность, для него моя жизнь - это самое главное и он будет о ней заботиться, и у меня будет доверие к этому руководителю".

Детали: По мнению Федорова, при запуске этой программы человеку, который хочет мобилизоваться, не нужно будет идти в военкомат. Человек будет проходить онлайн-тест, идти к рекрутеру, который объяснит еще раз, где этот человек может служить.

После этого, если мобилизуемый доброволец подходит по характеристикам, проходит профессиональное обучение с профессиональными экспертами с поля боя, а после этого будет попадать на поле боя.

По словам вице-премьера, тогда будет другое качество мотивации.

"Но это гипотеза. И нам нужно ее протестировать. Мы будем делать такой пилот. Я надеюсь, что мы решим все нормативно-правовые проблемы, которые есть, преодолеем барьеры и сможем построить такой новый путь и оттестировать, насколько это работает эффективно", - добавил Федоров.