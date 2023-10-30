Єврокомісія про погроми в Дагестані: Ми найрішучіше засуджуємо будь-який антисемітизм
Понеділок, 30 жовтня 2023, 13:49
У Європейській комісії відреагували на антисемітський штурм в аеропорту російської Махачкали, заявивши, що найрішучіше засуджують будь-який антисемітизм.
Джерело: речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер на брифінгу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда"
Пряма мова: "Ми у найрішучіший спосіб засуджуємо будь-який антисемітизм. Європейська комісія вжила багато кроків, аби підтримати боротьбу з антисемітизмом. Я впевнений, що у цьому не може бути жодних сумнівів".
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Що було раныше:
- У НАТО раніше заявили, що учорашні заворушення в дагестанському аеропорту Махачкала невигідні Кремлю та є одним із проявів радикалізації російського суспільства.
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що сцени з аеропорту Махачкали в Росії викликають "глибоке занепокоєння".
- Президент Росії Владімір Путін через погроми в Махачкалі у понеділок 30 жовтня проведе велику нараду за участю силовиків, прем'єр-міністра та парламентарів.