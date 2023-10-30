Єврокомісія про погроми в Дагестані: Ми найрішучіше засуджуємо будь-який антисемітизм

У Європейській комісії відреагували на антисемітський штурм в аеропорту російської Махачкали, заявивши, що найрішучіше засуджують будь-який антисемітизм.

Джерело: речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер на брифінгу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми у найрішучіший спосіб засуджуємо будь-який антисемітизм. Європейська комісія вжила багато кроків, аби підтримати боротьбу з антисемітизмом. Я впевнений, що у цьому не може бути жодних сумнівів".

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