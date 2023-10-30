Еврокомиссия о погромах в Дагестане: Мы решительно осуждаем любой антисемитизм
Понедельник, 30 октября 2023, 13:49
В Европейской комиссии отреагировали на антисемитский штурм в аэропорту российской Махачкалы, заявив, что решительно осуждают любой антисемитизм.
Источник: представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда"
Прямая речь: "Мы самым решительным образом осуждаем любой антисемитизм. Европейская комиссия приняла много шагов, чтобы поддержать борьбу с антисемитизмом. Я уверен, что в этом не может быть никаких сомнений".
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Что предшествовало:
- В НАТО ранее заявили, что вчерашние беспорядки в дагестанском аэропорту Махачкала невыгодны Кремлю и являются одним из проявлений радикализации российского общества.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что сцены из аэропорта Махачкалы в России вызывают "глубокое беспокойство".
- Президент России Владимир Путин из-за погромов в Махачкале в понедельник 30 октября проведет большое совещание с участием силовиков, премьер-министра и парламентариев.