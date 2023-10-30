Еврокомиссия о погромах в Дагестане: Мы решительно осуждаем любой антисемитизм

В Европейской комиссии отреагировали на антисемитский штурм в аэропорту российской Махачкалы, заявив, что решительно осуждают любой антисемитизм.

Источник: представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы самым решительным образом осуждаем любой антисемитизм. Европейская комиссия приняла много шагов, чтобы поддержать борьбу с антисемитизмом. Я уверен, что в этом не может быть никаких сомнений".

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