У Росії знову говорять про переговори щодо України
Понеділок, 30 жовтня 2023, 15:18
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія готова до політичних дискусій про "постконфліктне врегулювання щодо України" та "подальшого співіснування із Заходом".
Джерело: Міноборони РФ, російський РБК з посиланням на заяву Шойгу на Пекінському Сяншаньському форумі
Пряма мова: "На випадок створення необхідних умов зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах - як щодо постконфліктного врегулювання української кризи, так і щодо параметрів подальшого співіснування із Заходом загалом".
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Деталі: Він цинічно закликав "об'єднати зусилля всіх зацікавлених країн", щоб сформувати "справедливий, багатополярний світопорядок і оновити архітектуру міжнародної безпеки".
Нагадаємо:
- 18 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито вже замислюється про переговори з РФ.
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