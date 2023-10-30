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У Росії знову говорять про переговори щодо України

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 30 жовтня 2023, 15:18
У Росії знову говорять про переговори щодо України
ШОЙГУ, GETTY IMAGES

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія готова до політичних дискусій про "постконфліктне врегулювання щодо України" та "подальшого співіснування із Заходом".

Джерело: Міноборони РФ, російський РБК з посиланням на заяву Шойгу на Пекінському Сяншаньському форумі

Пряма мова: "На випадок створення необхідних умов зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах - як щодо постконфліктного врегулювання української кризи, так і щодо параметрів подальшого співіснування із Заходом загалом".

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Деталі: Він цинічно закликав "об'єднати зусилля всіх зацікавлених країн", щоб сформувати "справедливий, багатополярний світопорядок і оновити архітектуру міжнародної безпеки".

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Теми: РосіяМіноборонипереговоривійна
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