Путіну привиділося, що Україна задумується про переговори

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито вже замислюється про переговори з РФ.

Джерело: Путін на пресконференції за підсумками візиту до Китаю

Пряма мова Путіна: "Ми чуємо зараз, що вони нібито готові до якихось переговорів. Уже й відповідальні особи, які курують питання зовнішньої політики і які зовсім нещодавно говорили, що потрібно завдати Росії стратегічної поразки на полі бою, зараз вони вже заговорили іншим голосом і вже кажуть, що потрібно вирішувати ці проблеми шляхом мирних переговорів. Це трансформація в правильному напрямку, за це похвалю, але цього недостатньо".

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Деталі: За словами Путіна, потрібно робити "конкретні кроки, якщо дійсно є бажання домовлятися".

Він додав, що для початку "треба скасувати декрет, який забороняє переговори".

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