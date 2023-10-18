Путіну привиділося, що Україна задумується про переговори
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито вже замислюється про переговори з РФ.
Джерело: Путін на пресконференції за підсумками візиту до Китаю
Пряма мова Путіна: "Ми чуємо зараз, що вони нібито готові до якихось переговорів. Уже й відповідальні особи, які курують питання зовнішньої політики і які зовсім нещодавно говорили, що потрібно завдати Росії стратегічної поразки на полі бою, зараз вони вже заговорили іншим голосом і вже кажуть, що потрібно вирішувати ці проблеми шляхом мирних переговорів. Це трансформація в правильному напрямку, за це похвалю, але цього недостатньо".
Деталі: За словами Путіна, потрібно робити "конкретні кроки, якщо дійсно є бажання домовлятися".
Він додав, що для початку "треба скасувати декрет, який забороняє переговори".
Передісторія:
- 10 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що мирні переговори з Росією зараз недоступні, але щойно президент Росії Володимир Путін буде зацікавлений у них, то українська влада долучиться.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз "поганий момент" для переговорів із Росією, оскільки триває контрнаступ і Росія бачить труднощі України на полі бою. На його думку, Путін прагне виснажити Україну, але сам "у довгій війні програє".