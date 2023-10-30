В России снова говорят о переговорах по Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия готова к политическим дискуссиям по "постконфликтному урегулированию насчет Украины" и "дальнейшему сосуществованию с Западом".

Источник: Минобороны РФ, российский РБК со ссылкой на заявление Шойгу на Пекинском Сяншаньском форуме

Прямая речь: "На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах – как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом".

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Детали: Он цинично призвал "объединить усилия всех заинтересованных стран", чтобы сформировать "справедливый, многополярный миропорядок и обновить архитектуру международной безопасности".

Напомним:

18 октября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы уже задумывается о переговорах с РФ.