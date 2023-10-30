Росіяни обстріляли кладовище під Херсоном: загинула жінка

Російські війська здійснили обстріл цвинтаря у селищі Кіндійка, що на околиці Херсона. Попередньо, одна людина загинула, ще один місцевий житель – поранений.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін і начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram

Деталі: За його словами, пораненого у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Йому надають медичну допомогу.

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Оновлено: Пізніше Мрочко повідомив, що від обстрілу загинула жінка 1960 року народження. Це сталося біля кладовища близько 15:00 у понеділок.

Що передувало: 30 жовтня вдень росіяни обстріляли маршрутку в Херсоні, семеро поранених.