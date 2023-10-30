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Россияне обстреляли кладбище под Херсоном: погиб женщина

Евгений КизиловПонедельник, 30 октября 2023, 16:28
Россияне обстреляли кладбище под Херсоном: погиб женщина
иллюстративное фото Getty Images

Российские войска совершили обстрел кладбища в поселке Киндейка, что на окраине Херсона. Предварительно, один человек погиб, еще один местный житель - ранен.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин и начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram

Детали: По его словам, раненого в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Ему оказывают медицинскую помощь.

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Обновлено: Позже Мрочко сообщил, что от обстрела погибла женщина 1960 года рождения. Это произошло возле кладбища около 15:00 в понедельник.

Что предшествовало: 30 октября днем россияне обстреляли маршрутку в Херсоне, семеро раненых.

Темы: Херсонобстрелжертвывойна
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