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Росіяни вдень обстріляли маршрутку в Херсоні, семеро поранених — ОВА

Станіслав ПогоріловПонеділок, 30 жовтня 2023, 15:09
Росіяни вдень обстріляли маршрутку в Херсоні, семеро поранених — ОВА
Фото: Прокудін у Telegram

Російські загарбники вдень 30 жовтня обстріляли маршрутку у Херсоні, поранено 7 людей, одна жінка знаходиться у важкому стані. 

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram

Пряма мова: "Окупанти обстріляли маршрутний автобус у Херсоні. Попередньо відомо про щонайменше чотирьох постраждалих".

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Деталі: За його словами, одна жінка знаходиться у важкому стані.

Згодом начальник Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив, що внаслідок влучання ворожого снаряду у маршрутне таксі у Дніпровському районі Херсона поранені семеро людей.

"У них травми різного ступеня - від тяжкого до легкого. Усім постраждалим надається медична допомога", - наголосив він.

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Що передувало: Перед цим російські військові атакували Бериславський районі Херсонської області – поранені двоє людей, зруйнована каплиця Пресвятої Богородиці.

Теми: Херсонська областьжертвивійна
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