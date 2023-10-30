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Протистояння Ізраїлю та ХАМАС: Боррель підтримує проведення "мирного саміту" в Іспанії

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 30 жовтня 2023, 16:45
Протистояння Ізраїлю та ХАМАС: Боррель підтримує проведення мирного саміту в Іспанії
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Для врегулювання конфлікту між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель допускає проведення "мирного саміту" в Іспанії.

Джерело: Боррель 30 жовтня під час конференції в Дипломатичній школі Мадрида, його цитує агенція Europa Press

Деталі: Говорячи про загострення на Близькому Сході, топ-дипломат ЄС сказав, що він "сподівається" на можливе проведення в Іспанії "форуму" з питань миру й що це станеться "якнайшвидше".

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Він нагадав, що в Мадриді у 1991 році вже відбувся саміт за участі представників Ізраїлю, палестинців та арабських країн, який заклав основи для подальшого зближення між ізраїльтянами й палестинцями в Осло.

Боррель також погодився, що нинішній конфлікт "зобов'язує" міжнародне співтовариство "взяти на себе політичні зобов'язання" втілити рішення про дві держави (тобто формування й визнання держави Палестина), позаяк через 30 років після укладення угод в Осло для його досягнення було зроблено "дуже мало або й нічого".

Що передувало: Минулого тижня виконувач обов’язків прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчес закликав до проведення "міжнародного мирного саміту" для пошуку довгострокового вирішення кризи між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

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Цю позицію підтримали лідери Євросоюзу в заяві за підсумками саміту, що тривав 26-27 жовтня у Брюсселі.

Однак наразі не існує ані приблизних дат і місця проведення такого саміту, ані розуміння, чи погодяться на нього сторони й чи призведе він до конкретних результатів.

Теми: ІзраїльХАМАС
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