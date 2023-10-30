Противостояние Израиля и ХАМАС: Боррель поддерживает проведение "мирного саммита" в Испании

Для урегулирования конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель допускает проведение "мирного саммита" в Испании.

Источник: Боррель 30 октября во время конференции в Дипломатической школе Мадрида, его цитирует агентство Europa Press

Детали: Говоря об обострении на Ближнем Востоке, топ-дипломат ЕС сказал, что он "надеется" на возможное проведение в Испании "форума" по вопросам мира и что это произойдет "как можно скорее".

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Он напомнил, что в Мадриде в 1991 году уже состоялся саммит с участием представителей Израиля, палестинцев и арабских стран, который заложил основы для дальнейшего сближения между израильтянами и палестинцами в Осло.

Боррель также согласился, что нынешний конфликт "обязывает" международное сообщество "взять на себя политические обязательства" воплотить решение о двух государствах (то есть формирование и признание государства Палестина), поскольку через 30 лет после заключения соглашений в Осло для его достижения было сделано "очень мало или даже ничего".

Что предшествовало: На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес призвал к проведению "международного мирного саммита" для поиска долгосрочного решения кризиса между Израилем и группировкой ХАМАС.

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Эту позицию поддержали лидеры Евросоюза в заявлении по итогам саммита, который проходил 26-27 октября в Брюсселе.

Однако пока не существует ни приблизительных дат и места проведения такого саммита, ни понимания, согласятся ли на него стороны и приведет ли он к конкретным результатам.