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400 "чорних пакетів" під новорічну ялинку росіяни отримали завдяки ССО – генерал-майор

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 жовтня 2023, 18:33
400 чорних пакетів під новорічну ялинку росіяни отримали завдяки ССО – генерал-майор
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Удар по місцю базування російських військовослужбовців у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області в новорічну ніч, внаслідок якого загинули близько 400 мобілізованих росіян, став можливим завдяки спецоперації ССО ЗСУ.

Джерело: командувач ССО генерал-майор Віктор Хоренко в інтерв'ю, яке було оприлюднено в національному телемарафоні 30 жовтня

Пряма мова: "Треба згадати операції, які були проведені навіть у новорічну ніч. Це місто Макіївка, коли було вражено великий логістичний центр противника, де він накопився та мав застосовувати нові підрозділи на нашій території, які були перекинуті з території Росії. Під час якого було знищено і ворог отримав "подарунки"­ – свої 400 чорних пакетів. Та біля 300 було поранено, вже не рахуючи техніку та інше озброєння. Це дуже великі втрати".

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Деталі: Також командувач згадав і інші операції ССО: удар по севастопольській бухті, у якій знаходилися  підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ", удар по штабу ЧФ РФ, завдання ударів по аеродромах Луганська, Бердянська, Мелітополя та Саків.

Тонкощі операцій генерал пообіцяв розповісти вже після закінчення війни.

Повну версію інтерв'ю пресслужба Сил спецоперацій оприлюднила на своїх сторінках у соцмережах.

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Теми: ССОвійна
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