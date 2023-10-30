400 "черных пакетов" под новогоднюю елку россияне получили благодаря ССО – генерал-майор

Удар по месту базирования российских военнослужащих во временно оккупированной Макеевке Донецкой области в новогоднюю ночь, в результате которого погибли около 400 мобилизованных россиян, стал возможным благодаря спецоперации ССО ВСУ.

Источник: командующий ССО генерал-майор Виктор Хоренко в интервью, которое было обнародовано в национальном телемарафоне 30 октября

Прямая речь: "Надо вспомнить операции, которые были проведены даже в новогоднюю ночь. Это город Макеевка, когда был поражен большой логистический центр противника, где он накопился и должен был применять новые подразделения на нашей территории, которые были переброшены с территории России. Во время которого было уничтожено и враг получил "подарки" - свои 400 черных пакетов. И около 300 были ранены, уже не считая технику и другое вооружение. Это очень большие потери".

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Детали: Также командующий вспомнил и другие операции ССО: удар по севастопольской бухте, в которой находились подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск", удар по штабу ЧФ РФ, нанесение ударов по аэродромам Луганска, Бердянска, Мелитополя и Саков.

Тонкости операций генерал пообещал рассказать уже после окончания войны.

Полную версию интервью пресс-служба Сил спецопераций обнародовала на своих страницах в соцсетях.



