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Командувач Повітряних сил показав, як зенітники збили уночі дві ракети

Тетяна ОлійникПонеділок, 30 жовтня 2023, 18:38
Командувач Повітряних сил показав, як зенітники збили уночі дві ракети
Скриншот із відео з Telegram Олещука

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав відео, як українські зенітники збили уночі 30 жовтня дві ворожі ракети.

Джерело: Микола Олещук в Telegram

Пряма мова: "На відео – бойова робота зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Схід" 30 жовтня 2023 року.

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Збито дві керовані авіаційні ракети Х-59".

Деталі: Командувач також подякував усім, хто забезпечив стовідсотковий результат ураження повітряних цілей вночі 30 жовтня.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія

  • У ніч на 30 жовтня російські війська атакували Україну 12-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 – усі їх знищено.
  • Уламки впали у Дніпровському районі. Там пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та авто.

Теми: Повітряні сили ЗСУ
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