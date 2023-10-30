Командувач Повітряних сил показав, як зенітники збили уночі дві ракети
Понеділок, 30 жовтня 2023, 18:38
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав відео, як українські зенітники збили уночі 30 жовтня дві ворожі ракети.
Джерело: Микола Олещук в Telegram
Пряма мова: "На відео – бойова робота зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Схід" 30 жовтня 2023 року.
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Збито дві керовані авіаційні ракети Х-59".
Деталі: Командувач також подякував усім, хто забезпечив стовідсотковий результат ураження повітряних цілей вночі 30 жовтня.
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Передісторія:
- У ніч на 30 жовтня російські війська атакували Україну 12-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 – усі їх знищено.
- Уламки впали у Дніпровському районі. Там пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та авто.