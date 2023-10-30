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Командующий Воздушными силами показал, как зенитчики сбили ночью две ракеты

Татьяна ОлейникПонедельник, 30 октября 2023, 18:38
Командующий Воздушными силами показал, как зенитчики сбили ночью две ракеты
Скриншот из видео из Telegram Олещука

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук показал видео, как украинские зенитчики сбили ночью 30 октября две вражеские ракеты.

Источник: Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "На видео – боевая работа зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Восток" 30 октября 2023 года. Сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59".

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Детали: Командующий также поблагодарил всех, кто обеспечил стопроцентный результат поражения воздушных целей ночью 30 октября.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на 30 октября российские войска атаковали Украину 12-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 – все они уничтожены.
  • Обломки рухнули в Днепровском районе. Там повреждены пятиэтажка, частный дом и автомобиль.

Темы: Воздушные силы ВСУ
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