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Time: Офіс президента готує відставки у військовому керівництві через повільний наступ

Тетяна ОлійникПонеділок, 30 жовтня 2023, 19:10
Time: Офіс президента готує відставки у військовому керівництві через повільний наступ
Володимир Зеленський. Фото Getty images

Американський журнал Time, посилаючись на оточення президента Володимира Зеленського, стверджує, що українська влада готує звільнення міністра та генерала, які відповідальні за контрнаступ.

Джерело: Time

Деталі: У статті йдеться про те, що Зеленський не погоджується з тим, щоб заморозити війну через настання холодів ще до весни. "Заморозити війну для мене означає її програш", – каже президент.

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Тому перед початком зими, за інформацією Time, готуються серйозні зміни у військовій стратегії. Зокрема йдеться про звільнення щонайменше одного міністра та "старшого генерала", які відповідальні за повільний наступ на фронті.  

Передісторія:

  • Американський журнал Time опублікував статтю щодо проблем, з якими стикається президент Володимир Зеленський під час війни, починаючи від ситуації на фронті та міжнародної підтримки, і закінчуючи боротьбою з корупцією. 
  • Зокрема повідомляють, що Зеленський відчував "виснаженість" від постійної необхідності переконувати союзників, що з їхньою допомогою Україна може перемогти.

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Теми: Зеленськийконтрнаступ
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