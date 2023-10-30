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Time: Офис президента готовит отставки в военном руководстве из-за медленного наступления

Татьяна ОлейникПонедельник, 30 октября 2023, 19:10
Time: Офис президента готовит отставки в военном руководстве из-за медленного наступления
Владимир Зеленский. Фото Getty images

Американский журнал Time, ссылаясь на окружение президента Владимира Зеленского, утверждает, что украинские власти готовят увольнения министра и генерала, ответственных за контрнаступление.

Источник: Time

Детали: В статье говорится, что Зеленский не соглашается с тем, чтобы заморозить войну из-за наступления холодов еще до весны. "Заморозить войну для меня означает ее проигрыш", – говорит президент.

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Потому перед началом зимы, по информации Time, готовятся серьезные изменения в военной стратегии. В частности, речь идет об увольнении по меньшей мере одного министра и "старшего генерала", ответственных за медленное наступление на фронте.

Предыстория:

  • Американский журнал Time опубликовал статью о проблемах, с которыми сталкивается президент Владимир Зеленский во время войны, начиная от ситуации на фронте и международной поддержки, и заканчивая борьбой с коррупцией.
  • В частности, сообщают, что Зеленский чувствовал "истощение" от постоянной необходимости убеждать союзников, что с их помощью Украина может победить.

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Темы: Зеленскийконтрнаступление
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