Time: Офис президента готовит отставки в военном руководстве из-за медленного наступления

Американский журнал Time, ссылаясь на окружение президента Владимира Зеленского, утверждает, что украинские власти готовят увольнения министра и генерала, ответственных за контрнаступление.

Источник: Time

Детали: В статье говорится, что Зеленский не соглашается с тем, чтобы заморозить войну из-за наступления холодов еще до весны. "Заморозить войну для меня означает ее проигрыш", – говорит президент.

Реклама:

Потому перед началом зимы, по информации Time, готовятся серьезные изменения в военной стратегии. В частности, речь идет об увольнении по меньшей мере одного министра и "старшего генерала", ответственных за медленное наступление на фронте.

Предыстория:

Американский журнал Time опубликовал статью о проблемах, с которыми сталкивается президент Владимир Зеленский во время войны, начиная от ситуации на фронте и международной поддержки, и заканчивая борьбой с коррупцией.

В частности, сообщают, что Зеленский чувствовал "истощение" от постоянной необходимости убеждать союзников, что с их помощью Украина может победить.