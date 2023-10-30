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У РФ заявили, що затримали підозрюваних у вбивстві дев'яти людей у Волновасі

Тетяна ОлійникПонеділок, 30 жовтня 2023, 21:27
У РФ заявили, що затримали підозрюваних у вбивстві дев'яти людей у Волновасі
Розстріляна родина у Волновасі. Фото використане Донецькою обласною прокуратурою

В російському слідчому комітеті повідомили, що затримали двох підозрюваних у вбивстві дев'яти осіб у тимчасово окупованій Волновасі, ними виявилось двоє військовослужбовців із Далекого Сходу.

Джерело: слідчий комітет Росії

Деталі: Слідчий комітет заявляє, що мотивом злочину став конфлікт на побутовому ґрунті.

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Підозрювані – російські військовослужбовці з Далекого Сходу, які проходять військову службу за контрактом. Їх затримали та доставили у слідчий відділ, тепер збиратимуть доказову базу.

Раніше СК Росії порушив кримінальну справу за фактом вбивства дев'яти мешканців у тимчасово окупованій Волновасі.

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ
  • В тимчасово окупованій Волновасі Донецької області розстріляли дев'ятьох мирних жителів, серед яких була сім'я з двома дітьми – тіла знайшли у приватному будинку.
  • Українські прокурори розпочали розслідування за фактом вбивства російськими окупантами в окупованій Волновасі 9 цивільних, серед яких двоє дітей.

Теми: РосіяВолновахаокупаціявійна
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