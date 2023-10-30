У РФ заявили, що затримали підозрюваних у вбивстві дев'яти людей у Волновасі

В російському слідчому комітеті повідомили, що затримали двох підозрюваних у вбивстві дев'яти осіб у тимчасово окупованій Волновасі, ними виявилось двоє військовослужбовців із Далекого Сходу.

Джерело: слідчий комітет Росії

Деталі: Слідчий комітет заявляє, що мотивом злочину став конфлікт на побутовому ґрунті.

Реклама:

Підозрювані – російські військовослужбовці з Далекого Сходу, які проходять військову службу за контрактом. Їх затримали та доставили у слідчий відділ, тепер збиратимуть доказову базу.

Раніше СК Росії порушив кримінальну справу за фактом вбивства дев'яти мешканців у тимчасово окупованій Волновасі.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ