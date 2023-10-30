У РФ заявили, що затримали підозрюваних у вбивстві дев'яти людей у Волновасі
Понеділок, 30 жовтня 2023, 21:27
В російському слідчому комітеті повідомили, що затримали двох підозрюваних у вбивстві дев'яти осіб у тимчасово окупованій Волновасі, ними виявилось двоє військовослужбовців із Далекого Сходу.
Джерело: слідчий комітет Росії
Деталі: Слідчий комітет заявляє, що мотивом злочину став конфлікт на побутовому ґрунті.
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Підозрювані – російські військовослужбовці з Далекого Сходу, які проходять військову службу за контрактом. Їх затримали та доставили у слідчий відділ, тепер збиратимуть доказову базу.
Раніше СК Росії порушив кримінальну справу за фактом вбивства дев'яти мешканців у тимчасово окупованій Волновасі.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- В тимчасово окупованій Волновасі Донецької області розстріляли дев'ятьох мирних жителів, серед яких була сім'я з двома дітьми – тіла знайшли у приватному будинку.
- Українські прокурори розпочали розслідування за фактом вбивства російськими окупантами в окупованій Волновасі 9 цивільних, серед яких двоє дітей.