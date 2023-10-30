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В РФ заявили, что задержали подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе

Татьяна ОлейникПонедельник, 30 октября 2023, 21:27
В РФ заявили, что задержали подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
Расстреляная семья в Волновахе. Фото использовано Донецкой областной прокуратурой

В российском следственном комитете сообщили, что задержали двоих подозреваемых в убийстве девяти человек во временно оккупированном Волновахе, ими оказались двое военнослужащих с Дальнего Востока.

Источник: следственный комитет России

Детали: Следственный комитет заявляет, что мотивом преступления стал конфликт на бытовой почве.

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Подозреваемые – российские военнослужащие с Дальнего Востока, проходящие военную службу по контракту. Их задержали и доставили в следственный отдел, теперь собирают доказательную базу.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту убийства девяти жителей во временно оккупированном Волновахе.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Во временно оккупированном Волновахе Донецкой области расстреляли девять мирных жителей, среди которых была семья с двумя детьми – тела нашли в частном доме.
  • Украинские прокуроры начали расследование по факту убийства российскими оккупантами в оккупированном Волновахе 9 гражданских, среди которых двое детей.

Темы: РосcияВолновахаоккупациявойна
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