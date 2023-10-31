Мессі здобув восьмий "Золотий м’яч"

Нападник збірної Аргентини та американського "Інтер Майамі" Ліонель Мессі увосьме став володарем "Золотого м'яча" за версією видання France Football.

Джерело: ВВС, Суспільне

Деталі: 36-річний гравець отримав нагороду на церемонії в Парижі після того, як допоміг своїй країні виграти чемпіонат світу в Катарі минулого року.

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Мессі отримав свій рекордно тривалий "Золотий м'яч", випередивши форварда "Манчестер Сіті" Ерлінга Халанда.

"Приємно знову бути тут і насолоджуватися цим моментом, – сказав Мессі. – Мати можливість виграти Чемпіонат світу і здійснити свою мрію".

Півзахисниця збірної Іспанії та "Барселони" Айтана Бонматі вперше отримала "Золотий м'яч" серед жінок.

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Топ-10 найкращих у чоловічому футболі "Золотий М'яч"-2023:

Ліонель Мессі (ПСЖ/"Інтер Маямі", збірна Аргентини) Ерлін Голанд ("Ман Сіті", збірна Норвегії) Кіліан Мбаппе (ПСЖ, збірна Франції) Кевін Де Брейне ("Ман Сіті", збірна Бельгії) Родрі ("Ман Сіті", збірна Іспанії) Вінісіус Жуніор ("Реал", збірна Бразилії) Хуліан Альварес ("Ман Сіті", збірна Аргентини) Віктор Осімхен ("Наполі", збірна Нігерії) Бернарду Сілва ("Ман Сіті", збірна Португалії) Лука Модрич ("Реал", збірна Хорватії).

Що передувало: У 2021 році Мессі всьоме здобув нагороду "Золотий м’яч".

14 років – саме така різниця між першою і останньою перемогою Мессі у боротьбі за "Золотий м'яч" – абсолютний рекорд.