Мессі здобув восьмий "Золотий м’яч"
Нападник збірної Аргентини та американського "Інтер Майамі" Ліонель Мессі увосьме став володарем "Золотого м'яча" за версією видання France Football.
Деталі: 36-річний гравець отримав нагороду на церемонії в Парижі після того, як допоміг своїй країні виграти чемпіонат світу в Катарі минулого року.
Мессі отримав свій рекордно тривалий "Золотий м'яч", випередивши форварда "Манчестер Сіті" Ерлінга Халанда.
"Приємно знову бути тут і насолоджуватися цим моментом, – сказав Мессі. – Мати можливість виграти Чемпіонат світу і здійснити свою мрію".
Півзахисниця збірної Іспанії та "Барселони" Айтана Бонматі вперше отримала "Золотий м'яч" серед жінок.
Топ-10 найкращих у чоловічому футболі "Золотий М'яч"-2023:
- Ліонель Мессі (ПСЖ/"Інтер Маямі", збірна Аргентини)
- Ерлін Голанд ("Ман Сіті", збірна Норвегії)
- Кіліан Мбаппе (ПСЖ, збірна Франції)
- Кевін Де Брейне ("Ман Сіті", збірна Бельгії)
- Родрі ("Ман Сіті", збірна Іспанії)
- Вінісіус Жуніор ("Реал", збірна Бразилії)
- Хуліан Альварес ("Ман Сіті", збірна Аргентини)
- Віктор Осімхен ("Наполі", збірна Нігерії)
- Бернарду Сілва ("Ман Сіті", збірна Португалії)
- Лука Модрич ("Реал", збірна Хорватії).
Що передувало: У 2021 році Мессі всьоме здобув нагороду "Золотий м’яч".
14 років – саме така різниця між першою і останньою перемогою Мессі у боротьбі за "Золотий м'яч" – абсолютний рекорд.