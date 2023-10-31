Месси получил восьмой "Золотой мяч"
Нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча" по версии издания France Football.
Детали: 36-летний игрок получил награду на церемонии в Париже после того, как помог своей стране выиграть чемпионат мира в Катаре в прошлом году.
Месси получил свой рекордно длительный "Золотой мяч", опередив форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Халанда.
"Приятно снова быть здесь и наслаждаться этим моментом, - сказал Месси, - Иметь возможность выиграть Чемпионат мира и осуществить свою мечту".
Полузащитница сборной Испании и "Барселоны" Айтана Бонмати впервые получила "Золотой мяч" среди женщин.
Топ-10 лучших в мужском футболе "Золотой Мяч"-2023:
- Лионель Месси (ПСЖ/"Интер Майами", сборная Аргентины)
- Эрлин Холанд ("Ман Сити", сборная Норвегии)
- Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции)
- Кевин Де Брейне ("Ман Сити", сборная Бельгии)
- Родри ("Ман Сити", сборная Испании)
- Винисиус Жуниор ("Реал", сборная Бразилии)
- Хулиан Альварес ("Ман Сити", сборная Аргентины)
- Виктор Осимхен ("Наполи", сборная Нигерии)
- Бернарду Силва ("Ман Сити", сборная Португалии)
- Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватии).
Что предшествовало: В 2021 году Месси в седьмой раз получил награду "Золотой мяч".
14 лет – именно такая разница между первой и последней победой Месси в борьбе за "Золотой мяч" – абсолютный рекорд.