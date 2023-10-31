Месси получил восьмой "Золотой мяч"

Нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча" по версии издания France Football.

Источник: ВВС, Суспільне

Детали: 36-летний игрок получил награду на церемонии в Париже после того, как помог своей стране выиграть чемпионат мира в Катаре в прошлом году.

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Месси получил свой рекордно длительный "Золотой мяч", опередив форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Халанда.

"Приятно снова быть здесь и наслаждаться этим моментом, - сказал Месси, - Иметь возможность выиграть Чемпионат мира и осуществить свою мечту".

Полузащитница сборной Испании и "Барселоны" Айтана Бонмати впервые получила "Золотой мяч" среди женщин.

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Топ-10 лучших в мужском футболе "Золотой Мяч"-2023:

Лионель Месси (ПСЖ/"Интер Майами", сборная Аргентины) Эрлин Холанд ("Ман Сити", сборная Норвегии) Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции) Кевин Де Брейне ("Ман Сити", сборная Бельгии) Родри ("Ман Сити", сборная Испании) Винисиус Жуниор ("Реал", сборная Бразилии) Хулиан Альварес ("Ман Сити", сборная Аргентины) Виктор Осимхен ("Наполи", сборная Нигерии) Бернарду Силва ("Ман Сити", сборная Португалии) Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватии).

Что предшествовало: В 2021 году Месси в седьмой раз получил награду "Золотой мяч".

14 лет – именно такая разница между первой и последней победой Месси в борьбе за "Золотой мяч" – абсолютный рекорд.