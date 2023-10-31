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У Байдена закликали республіканців не політизувати допомогу Ізраїлю та Україні

Ольга Глущенко Вівторок, 31 жовтня 2023, 02:34
У Байдена закликали республіканців не політизувати допомогу Ізраїлю та Україні
Карін-Жан П’єр , фото: Getty Image

Адміністрація Байдена зробила закид республіканцям з Палати представників у політизації інтересів нацбезпеки після їхнього внесення окремого законопроєкт із допомогою Ізраїлю за рахунок асигнувань Податкової служби США.

Джерело: заява речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Політизація наших інтересів національної безпеки – це приречена на провал справа. Вимога компенсацій за те, аби покрити основні потреби нацбезпеки США, такі як підтримка Ізраїлю та захист України від звірств і російського імперіалізму, не відповідає нормальному двопартійному процесу і може мати руйнівні наслідки для нашої безпеки та союзів упродовж наступних років".

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Деталі: Представниця Білого дому нагадала про "тверду згоду" обох партій у Конгресі стосовно того, що гуманітарна допомога має вирішальне значення для припинення страждань невинних людей у Газі, і це безпосередньо відповідає інтересам нацбезпеки США.

Крім того, "є тверда згода обох партій в питанні, що нашим прямим інтересам національної безпеки відповідає допомога Україні".

Існує також потужна підтримка питання щодо збільшення інвестицій у безпеку кордонів, зауважила Жан-П’єр.

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Вона наголосила, що скорочення фінансування Податкової служби, яке пропонують республіканці, допоможе великим корпораціям уникати чесної сплати податків і таким чином призведе до збільшення бюджетного дефіциту.

"Гра в політичні ігри, що загрожують джерелам фінансування самооборони Ізраїлю зараз і в майбутньому, створить неприйнятний прецедент, який поставить під сумнів нашу відданість одному з найближчих союзників", – резюмувала речниця адміністрації президента США.

Що передувало: Республіканська більшість Палати представників на чолі з новим спікером Майком Джонсоном у понеділок внесла окремий план допомоги тільки Ізраїлю на суму 14,3 млрд доларів всупереч масштабній ініціативі Білого дому на $106 млрд, яка включала допомогу Україні.

Теми: СШАІзраїльдопомога Україні
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