У Байдена призвали республиканцев не политизировать помощь Израилю и Украине

Администрация Байдена сделала упрек республиканцам из Палаты представителей в политизации интересов нацбезопасности после их внесения отдельного законопроекта с помощью Израилю за счет ассигнований Налоговой службы США.

Источник: заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Политизация наших интересов национальной безопасности - это обреченное на провал дело. Требование компенсаций за то, чтобы покрыть основные потребности нацбезопасности США, такие как поддержка Израиля и защита Украины от зверств и российского империализма, не соответствует нормальному двухпартийному процессу и может иметь разрушительные последствия для нашей безопасности и союзов в течение следующих лет".

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Детали: Представительница Белого дома напомнила о "твердом согласии" обеих партий в Конгрессе относительно того, что гуманитарная помощь имеет решающее значение для прекращения страданий невинных людей в Газе, и это непосредственно отвечает интересам нацбезопасности США.

Кроме того, "есть твердое согласие обеих партий в вопросе, что нашим прямым интересам национальной безопасности соответствует помощь Украине".

Существует также мощная поддержка вопроса об увеличении инвестиций в безопасность границ, отметила Жан-Пьер.

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Она подчеркнула, что сокращение финансирования Налоговой службы, которое предлагают республиканцы, поможет крупным корпорациям избегать честной уплаты налогов и таким образом приведет к увеличению бюджетного дефицита.

"Игра в политические игры, угрожающие источникам финансирования самообороны Израиля сейчас и в будущем, создаст неприемлемый прецедент, который поставит под сомнение нашу преданность одному из ближайших союзников", – резюмировала пресс-секретарь администрации президента США.

Что предшествовало: Республиканское большинство Палаты представителей во главе с новым спикером Майком Джонсоном в понедельник внесло отдельный план помощи только Израилю на сумму 14,3 млрд долларов вопреки масштабной инициативе Белого дома на $106 млрд, которая включала помощь Украине.