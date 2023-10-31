Сили оборони просунулися поблизу Бахмута – аналітики

Експерти Інститут вивчення війни (ISW) відзначають те, що українські війська здійснили підтверджені просування поблизу Бахмута та на заході Запорізької області 30 жовтня.

Джерело: ISW

Деталі: Геолокаційні дані, опубліковані 30 жовтня, свідчать, що українські сили просунулися на північний схід від Курдюмівки (10 км на південний захід від Бахмута).

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Додаткові геолокаційні дані від 29 жовтня вказують на те, що українські сили незначно просунулися на захід від Роботиного на заході Запорізької області. Український Генеральний штаб підтвердив, що Сили оборони продовжують наступальні дії під Бахмутом і наступальні операції на Мелітопольському напрямку.

Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська "значно посилили своє угруповання" під Бахмутом і перейшли від оборонних дій до більш "активних".

Однак, ідеться у звіті, на даний момент ISW не може перевірити суттєві зміни у складі російських військ під Бахмутом.

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Тим часом Російські "воєнкори" стверджують, що позиційні бої тривають на північний захід від Бахмута біля Берхівки (на північно-західній околиці Бахмута), Васюківки (12 км на північ від Бахмута) та Оріхово-Василівки (10 км на північний захід від Бахмута).