Росіяни перейшли від оборони до активних дій під Бахмутом – Сирський
У районі Бахмута Донецької області російська війська суттєво посилили своє угруповання й перейшов від оборони до активних дій.
Джерело: командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Сирського: "На сході обстановка залишається складною. Ворог не полишає спроб домогтися успіхів і щоденно атакує наші позиції.
Особливу активність проявляє в районі Куп'янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій".
Деталі: Командувач Сухопутних військ зазначив, що росіяни намагаються там зупинити просування українських військ і відновити втрачене положення, використовуючи десантні підрозділи. Також на окремих ділянках використовують штурмові групи зі складу загонів "Шторм Z".
"Дії противника підтримуються щільним вогнем артилерії та мінометів. Постійно збільшується застосування дронів-камікадзе. Водночас завдяки професійним і злагодженим діям наших воїнів ворог зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей", – сказав Сирський.
Він повідомив, що провів роботу з командирами військових частин, які діють на напрямках зосередження основних зусиль противника, щоб оперативно реагувати на дії противника й виробити ефективні способи боротьби з ним.
Пряма мова: "Після детального розгляду особливостей характеру та способу дій ворога ми обговорили всі можливі шляхи застосування наших військ. Спланували подальшу роботу.
Звісно, можна планувати будь-які дії, але їхня ефективність залежить насамперед від мужності та стійкості наших воїнів, рівня їхньої професійної підготовки. Тому завжди на перше місце ставлю моральну складову й готовність наших військовослужбовців виконувати поставлені завдання".