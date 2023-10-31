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У Фінляндії приватна особа домоглася скасування демонтажу пам’ятника Леніну

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 31 жовтня 2023, 08:55

Адміністративний суд фінського міста Турку постановив скасувати рішення мера Турку Мінни Арве про демонтаж пам'ятника Володимиру Леніну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle

Деталі: Суддя вирішив, що мер перевищила свої повноваження, коли у квітні 2022 року вирішила прибрати монумент через "сильні негативні реакції" городян.

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Суд розглянув справу у зв'язку із запитом приватної особи про те, чи має мер такі повноваження.

Втім, рішення ще може бути оскаржене.

Погруддя Леніна було встановлено в історичному центрі Турку 1977 року. Це був подарунок місту від Ленінграда. Автором пам'ятника став радянський скульптор, академік Михаїл Анікушин. 

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Погруддя входить до художньої колекції, що належить місту, і після демонтажу його описали і відправили на зберігання в музейні запасники.

У жовтні минулого року у Фінляндії демонтували останній в країні пам’ятник Леніну у місті Котка.

Теми: Фінляндіясудісторіядекомунізація
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