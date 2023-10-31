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В Финляндии частное лицо добилось отмены демонтажа памятника Ленину

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 31 октября 2023, 08:55

Административный суд финского города Турку постановил отменить решение мэра Турку Минны Арве о демонтаже памятника Владимиру Ленину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle

Детали: Судья решил, что градоначальница превысила свои полномочия, когда в апреле 2022 года решила убрать монумент из-за "сильных негативных реакций" горожан.

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Суд рассмотрел дело в связи с запросом частного лица о том, имеет ли мэр такие полномочия.

Впрочем, решение еще может быть обжаловано.

Бюст Ленина был установлен в историческом центре Турку в 1977 году. Это был подарок городу от Ленинграда. Автором памятника стал советский скульптор, академик Михаил Аникушин. 

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Бюст входит в художественную коллекцию, принадлежащую городу, и после демонтажа его описали и отправили на хранение в музейные запасники.

Напомним, в октябре прошлого года в Финляндии демонтировали последний в стране памятник Ленину в городе Котка.

Темы: Финляндиясудисториядекоммунизация
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