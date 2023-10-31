В Финляндии частное лицо добилось отмены демонтажа памятника Ленину
Административный суд финского города Турку постановил отменить решение мэра Турку Минны Арве о демонтаже памятника Владимиру Ленину.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle
Детали: Судья решил, что градоначальница превысила свои полномочия, когда в апреле 2022 года решила убрать монумент из-за "сильных негативных реакций" горожан.
Суд рассмотрел дело в связи с запросом частного лица о том, имеет ли мэр такие полномочия.
Впрочем, решение еще может быть обжаловано.
Бюст Ленина был установлен в историческом центре Турку в 1977 году. Это был подарок городу от Ленинграда. Автором памятника стал советский скульптор, академик Михаил Аникушин.
Бюст входит в художественную коллекцию, принадлежащую городу, и после демонтажа его описали и отправили на хранение в музейные запасники.
Напомним, в октябре прошлого года в Финляндии демонтировали последний в стране памятник Ленину в городе Котка.