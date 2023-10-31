Росіяни ввечері пошкодили ТЕС на Донеччині, люди без світла

Ввечері 30 жовтня російські війська обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні, один із населених пунктів у Донецькій області залишився без електрики.

Джерело: ДТЕК, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Дослівно ДТЕК: "Вчора ввечері Росія атакувала одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні. Внаслідок терористичного обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання, через це без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією. На щастя, обійшлося без постраждалих".

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Деталі: Одразу після припинення обстрілів енергетики ДТЕК розпочали активну роботу з усунення наслідків. Станом на ранок 31 жовтня вони докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у домівках українців.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що в Донецькій області у понеділок ввечері ворог з артилерії обстріляв об’єкт енергетичної інфраструктури. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежу.