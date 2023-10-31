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Россияне вечером повредили ТЭС в Донецкой области, люди без света

Елена РощинаВторник, 31 октября 2023, 09:06

Вечером 30 октября российские войска обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе, один из населенных пунктов в Донецкой области остался без электричества. 

Источник: ДТЭК, министр внутренних дел Игорь Клименко 

Дословно ДТЭК: "Вчера вечером Россия атаковала одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе. В результате террористического обстрела было серьезно повреждено оборудование, поэтому без света и воды оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией. К счастью, обошлось без пострадавших".  

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Детали: Сразу после прекращения обстрелов энергетики ДТЭК начали активную работу по устранению последствий. По состоянию на утро 31 октября они прилагают все усилия для скорейшего восстановления энергоснабжения в домах украинцев. 

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в Донецкой области в понедельник вечером враг из артиллерии обстрелял объект энергетической инфраструктуры. Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.

Темы: энергетикаДТЭКДонецкая областьвойна
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