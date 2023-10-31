Росіяни вранці на околиці Херсона поцілили у легковик: загинув водій

Російські загарбники вранці обстріляли Херсон та околиці, влучили у легковик, який спалахнув, загинув водій автівки. Вже після 11.00 окупанти вкрили вогнем центральний район міста, поранили ще одну людину.

Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, пресслужба Херсонської облпрокуратури.

Пряма мова: "Близько 10.00 російські окупаційні війська обстріляли Херсон! У передмісті влучили в автівку. Вона загорілася. Після гасіння пожежі у салоні виявили тіло загиблого".

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Деталі: За даними прокуратури, легковик потрапив під обстріл на автодорозі в напрямку села Наддніпрянське. Повідомляється, що загиблий – водій автівки.

Оновлено об 11.59 Згодом Мрочко повідомив, що після 11.00 російські окупанти вкрили масованим вогнем центральний район Херсона.

Пряма мова: "Внаслідок обстрілу є руйнування складських приміщень, пошкоджено близько 10 автомобілів. На цю годину відомо про одного пораненого. Чоловік 34 років отримав осколкові травми ніг. Його шпиталізували".

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Що було раніше: 30 жовтня окупанти вдень обстріляли маршрутку у Херсоні, поранили 7 людей, одна жінка - у важкому стані.