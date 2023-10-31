Россияне утром на окраине Херсона попали в легковушку: погиб водитель

Российские захватчики утром обстреляли Херсон и окрестности, попали в вспыхнувшую легковушку, погиб водитель автомобиля. Уже после 11.00 оккупанты накрыли огнем центральный район города, ранили еще одного человека.

Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram, пресс-служба Херсонской облпрокуратуры.

Прямая речь: "Около 10:00 российские оккупационные войска обстреляли Херсон! В пригороде попали в машину. Она загорелась. После тушения пожара в салоне было обнаружено тело погибшего".

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Детали: По данным прокуратуры, легковушка попала под обстрел на автодороге в направлении села Надднепрянское. Сообщается, что погибший – водитель автомобиля.

Обновлено в 11.59 Позже Мрочко сообщил, что после 11.00 российские оккупанты накрыли массированным огнем центральный район Херсона.

Прямая речь: "В результате обстрела есть разрушение складских помещений, повреждено около 10 автомобилей. К настоящему времени известно об одном раненом. Мужчина 34 лет получил осколочные травмы ног. Его госпитализировали".

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Что предшествовало: 30 октября оккупанты днем обстреляли маршрутку в Херсоне, ранили 7 человек, одна женщина - в тяжелом состоянии.