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Росіяни обстріляли Миколаївщину з артилерії: 2 поранених

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 31 жовтня 2023, 11:31
Росіяни обстріляли Миколаївщину з артилерії: 2 поранених
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Російські військові зранку обстріляли з артилерії прифронтові території Миколаївської області, внаслідок чого дістали поранення двоє людей.

Джерело: очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у соцмережах

Пряма мова: "Зранку поранено двоє людей внаслідок ворожого артилерійського обстрілу населених пунктів Куцурубської громади з боку ЗС РФ".

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Деталі: Він уточнив, що стан постраждалих – середньої важкості та легкий. Наразі їм надається медична допомога.

Куцурувська громада Миколаївської області
Куцурубська громада Миколаївської області
скрін з мапи Візіком
Окуповані та деокуповані території неподалік громади
Окуповані та деокуповані території неподалік громади
скрін з мапи deepstate

Що передувало:

  • У ніч на 31 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу "Shahed-136/131".

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Теми: Миколаївська областьжертвиобстрілжертви
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