Росіяни обстріляли Миколаївщину з артилерії: 2 поранених
Вівторок, 31 жовтня 2023, 11:31
Російські військові зранку обстріляли з артилерії прифронтові території Миколаївської області, внаслідок чого дістали поранення двоє людей.
Джерело: очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у соцмережах
Пряма мова: "Зранку поранено двоє людей внаслідок ворожого артилерійського обстрілу населених пунктів Куцурубської громади з боку ЗС РФ".
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Деталі: Він уточнив, що стан постраждалих – середньої важкості та легкий. Наразі їм надається медична допомога.
Що передувало:
- У ніч на 31 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу "Shahed-136/131".
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