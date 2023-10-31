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Россияне обстреляли Николаевскую область из артиллерии: 2 раненых

Татьяна ЛозовенкоВторник, 31 октября 2023, 11:31
Россияне обстреляли Николаевскую область из артиллерии: 2 раненых
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Российские военные утром обстреляли из артиллерии прифронтовые территории Николаевской области, в результате чего получили ранения два человека.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в соцсетях

Прямая речь: "Утром ранены два человека в результате вражеского артиллерийского обстрела населенных пунктов Куцурубской громады со стороны ВС РФ".

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Детали: Он уточнил, что состояние пострадавших - средней тяжести и легкое. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Куцурубская громада, Николаевская область
Куцурубская громада, Николаевская область
скрин с карты Визиком
Оккупированные и деоккупированные територии
Оккупированные и деоккупированные територии
Скрин з карты deepstate

Что предшествовало:

  • В ночь на 31 октября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен ударный БпЛА типа "Shahed-136/131".

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Темы: Николаевская областьжертвыобстрелжертвы
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