Россияне обстреляли Николаевскую область из артиллерии: 2 раненых

Российские военные утром обстреляли из артиллерии прифронтовые территории Николаевской области, в результате чего получили ранения два человека.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в соцсетях

Прямая речь: "Утром ранены два человека в результате вражеского артиллерийского обстрела населенных пунктов Куцурубской громады со стороны ВС РФ".

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Детали: Он уточнил, что состояние пострадавших - средней тяжести и легкое. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Куцурубская громада, Николаевская область скрин с карты Визиком

Оккупированные и деоккупированные територии Скрин з карты deepstate

Что предшествовало:

В ночь на 31 октября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен ударный БпЛА типа "Shahed-136/131".