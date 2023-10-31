Россияне обстреляли Николаевскую область из артиллерии: 2 раненых
Вторник, 31 октября 2023, 11:31
Российские военные утром обстреляли из артиллерии прифронтовые территории Николаевской области, в результате чего получили ранения два человека.
Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в соцсетях
Прямая речь: "Утром ранены два человека в результате вражеского артиллерийского обстрела населенных пунктов Куцурубской громады со стороны ВС РФ".
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Детали: Он уточнил, что состояние пострадавших - средней тяжести и легкое. Сейчас им оказывается медицинская помощь.
Что предшествовало:
- В ночь на 31 октября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен ударный БпЛА типа "Shahed-136/131".
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