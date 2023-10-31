Судитимуть командира, який безпідставно нарахував мільйони зарплат військовим – ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно командира однієї з військових частин Миколаївщини, який безпідставно нараховував виплати підлеглим, що самовільно залишили місце служби.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Повідомляється, що обвинувальний акт направлено до суду.

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Слідство встановило, що посадовець був зобов’язаний призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та вчасно не повернулись до місця служби.

Втім, полковник продовжував нараховувати зарплати підлеглим, які навіть протягом трьох місяців не з'являлися на службу. Своїми діями він завдав збитків державі на 4,6 млн грн (у попередній інформації на час викриття офіцера йшлося про 5,4 млн грн –ред).

За матеріалами ДБР розпочато процес відшкодування грошей держбюджету: наразі повернуто 650 тисяч гривень.

ВІДЕО ДНЯ

Посадовець обвинувачується у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненосу в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.