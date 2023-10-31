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Будут судить командира, который безосновательно начислил миллионы зарплат военным – ГБР

Валентина РоманенкоВторник, 31 октября 2023, 12:31
Будут судить командира, который безосновательно начислил миллионы зарплат военным – ГБР
фото ГБР

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей Николаевской области, который безосновательно начислял выплаты подчиненным, самовольно оставившим место службы.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Сообщается, что обвинительный акт направлен в суд.

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Следствие установило, что чиновник был обязан приостанавливать выплаты военным, которые самовольно оставили воинскую часть и вовремя не вернулись к месту службы.

Впрочем, полковник продолжал начислять зарплаты подчиненным, которые даже в течение трех месяцев не являлись на службу. Своими действиями он нанес ущерб государству на 4,6 млн грн (в предыдущей информации по состоянию на время разоблачения офицера речь шла о 5,4 млн грн -ред).

По материалам ГБР начат процесс возмещения денег госбюджету: сейчас возвращено 650 тысяч гривен.

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Чиновник обвиняется в халатном отношении военного должностного лица к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Темы: ГБР
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