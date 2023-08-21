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Командир нарахував понад 5 мільйонів зарплат військовим безпідставно - ДБР

"Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 13:41
Командир нарахував понад 5 мільйонів зарплат військовим безпідставно - ДБР
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру військової частини на Миколаївщині, через нарахування 5,4 мільйони гривень виплат підлеглим, які не зʼявлялися на службу.

Джерело: ДБР

Деталі: За даними слідства, командир мав призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та протягом трьох днів не повернулись до місця служби.

Втім, полковник продовжував нараховувати зарплати навіть військовим, які по три місяці не з'являлися на службу.

Дослівно: "Своїми діями він завдав збитків державі на 5,4 млн грн. Наразі, за матеріалами ДБР, розпочато процес відшкодування грошей бюджету.

Посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану  (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі".

Передісторія

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Теми: ДБРарміякорупція
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