Командир нарахував понад 5 мільйонів зарплат військовим безпідставно - ДБР
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру військової частини на Миколаївщині, через нарахування 5,4 мільйони гривень виплат підлеглим, які не зʼявлялися на службу.
Джерело: ДБР
Деталі: За даними слідства, командир мав призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та протягом трьох днів не повернулись до місця служби.
Втім, полковник продовжував нараховувати зарплати навіть військовим, які по три місяці не з'являлися на службу.
Дослівно: "Своїми діями він завдав збитків державі на 5,4 млн грн. Наразі, за матеріалами ДБР, розпочато процес відшкодування грошей бюджету.
Посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).
Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі".
Передісторія:
- На Одещині військові майже рік будували маєток свого начальника, отримуючи зарплату з "фронту".
- Під час отримання хабаря за зняття з військового обліку затримали заступника начальника одного з управлінь Міноборони.
- Начальника Миргородського районного ТЦК затримали за отримання хабаря.
- Посадовицю військкомату на Львівщині затримали під час одержання хабаря за сприяння в ухиленні від призову.