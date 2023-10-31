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У Криворізькому районі збили дрон

Олена РощінаВівторок, 31 жовтня 2023, 12:50
У Криворізькому районі збили дрон
У Криворізькому районі збили дрон, ілюстрація з Телеграм Миколи Лукашука

У Криворізькому районі Дніпропетровської області під час ранкової повітряної тривоги 31 жовтня було знищено російський ударний дрон. 

Джерело: керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова Лисака: "Наша ППО – сила! У Криворізькому районі оборонці неба приземлили ворожий безпілотник". 

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Деталі: Олександр Вілкул також повідомив, що коли під час повітряної тривоги жителі деяких районів міста Кривий Ріг чули вибух, – це сили повітряного командування "Схід" збили ворожий безпілотник над Криворізьким районом.

Цьому передувало: Після 11-ї ранку у Дніпропетровській області на кілька хвилин оголошувалася повітряна тривога. Також нетривала повітряна тривога була у низці областей на півдні, сході та півночі України.

Теми: Дніпропетровська областьбезпілотникивійнаППО
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