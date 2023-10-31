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В Криворожском районе сбили дрон

Елена РощинаВторник, 31 октября 2023, 12:50
В Криворожском районе сбили дрон
В Криворожском районе сбили дрон, иллюстрация из Телеграмм Николая Лукашука

В Криворожском районе Днепропетровской области во время утренней воздушной тревоги 31 октября был уничтожен российский ударный дрон. 

Источник: руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь Лысака: "Наша ПВО – сила! В Криворожском районе защитники неба приземлили вражеский беспилотник". 

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Детали: Александр Вилкул также сообщил, что когда во время воздушной тревоги жители некоторых районов города Кривой Рог слышали взрыв, – это силы воздушного командования "Восток" сбили вражеский беспилотник над Криворожским районом.

Этому предшествовало: После 11 утра в Днепропетровской области на несколько минут объявлялась воздушная тревога. Также непродолжительная воздушная тревога была в ряде областей на юге, востоке и севере Украины.

Темы: Днепропетровская областьбеспилотникивойнаПВО
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