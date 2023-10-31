Росіяни продовжують воювати з бібліотеками: у Херсоні вигорів цілий поверх

Внаслідок танкового обстрілу 30 жовтня майже повністю вигорів четвертий поверх Херсонської обласної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара.

Джерело: перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Facebook, місцеве видання "Мост"

Пряма мова Соболевського: "Наслідки терористичних атак російської армії по одній з херсонських бібліотек.

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Після перемоги України — ми все відбудуємо, а ви, як були дикими орками, так ними і залишитесь… десь на своїх болотах".

Деталі: Зазначається, що влучання прийшлося у вікно гуманітарного відділу, внаслідок чого згоріли книжки стеля і підлога.

Також вигоріла частина технічного відділу та залу періодики.

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Місцеві журналісти вказують, що раніше росіяни вже обстрілювали бібліотеку з боку Олешок і Голої Пристані, пошкодивши стіни та стелю.

Нагадаємо: Станом на 29 вересня 2023 року, за даними Мінкульту, через російську агресію в Україні постраждали 1702 об'єкти культурної інфраструктури.

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