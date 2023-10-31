Россияне продолжают воевать с библиотеками: в Херсоне выгорел целый этаж

В результате танкового обстрела 30 октября почти полностью выгорел четвертый этаж Херсонской областной научной библиотеки имени Олеся Гончара.

Источник: первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Facebook, местное издание "Мост"

Прямая речь Соболевского: "Последствия террористических атак российской армии по одной из херсонских библиотек.

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После победы Украины - мы все отстроим, а вы, как были дикими орками, так ими и останетесь... где-то на своих болотах".

Детали: Отмечается, что попадание пришлось в окно гуманитарного отдела, в результате чего сгорели книги, потолок и пол.

Также выгорела часть технического отдела и зала периодики.

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Местные журналисты указывают, что ранее россияне уже обстреливали библиотеку со стороны Олешек и Голой Пристани, повредив стены и потолок.

Напомним: По состоянию на 29 сентября 2023 года, по данным Минкульта, из-за российской агрессии в Украине пострадали 1702 объекта культурной инфраструктуры.

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