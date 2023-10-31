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Японія заявила про порушення повітряного простору з боку Росії

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 31 жовтня 2023, 15:49
Японія заявила про порушення повітряного простору з боку Росії
РОСІЙСЬКИЙ КА-52. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ТАСС

Міноборони Японії повідомило, що ймовірно російський вертоліт у вівторок увійшов у повітряний простір країни.

Джерело: Kyodo News із посиланням на Міноборони Японії

Деталі: За даними японського міністерства, вертоліт був помічений у повітряному просторі над водами біля півострова Немуро на сході Хоккайдо близько 12:44 за місцевим часом. Повітряні сили Японії підняли винищувачі у відповідь на вторгнення.

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Японія висловила Росії рішучий протест через цей інцидент.

Kyodo News повідомляє, що аналогічне порушення з боку російського гелікоптера сталося в березні 2022 року після того, як Японія, разом з багатьма західними країнами, почала запроваджувати економічні санкції проти Росії.

Теми: ЯпоніяРосіяавіавинищувачі
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